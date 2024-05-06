Какая красивая: Соломия Витвицкая продемонстрировала роскошный образ в ярком платье-вышиванке

Соломия Витвицкая опубликовала на своей странице в Instagram праздничный образ, в котором она предстала в эфире Пасхального воскресенья.

Ведущая была одета в роскошное желтое платье-вышиванку от украинского бренда 2KOLYORY с пышными рукавами и поясом с черными кистями.

Соломия Витвицкая / Фото: Instagram Соломии Витвицкой

Аутфит Соломия дополнила красивой укладкой, нежным макияжем и цепочкой с подвеской.

"Христос воскрес! Воистину воскрес! Мне выпало рабочое Пасхальное воскресенье, но это важная работа. Потому что кроме полномасштабного вторжения продолжается еще и информационная война. Верю, что именно сплочено и поддерживая друг друга – мы обязательно победим! Светлых мыслей нам всем и двигаемся только вперед! С Пасхой!" – написала Витвицкая.

Напомним, Екатерина Бужинская в красивом платье-вышиванке и гуцульской згарде показала, как с детьми "билась" яйцами.

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