Какая красивая: японская принцесса Како в платье в горошек пришла на бейсбольный турнир

Принцесса выбрала для своего выхода романтический наряд.
Принцесса Како посетила финал женского бейсбольного турнира среди средних школ, который прошел на стадионе Hanshin Koshien в Нисиномии. Фотографы запечатлели, как принцесса болела на трибуне.
Како выглядела очаровательно. На ней было белое платье в синий горошек с синим поясом на талии. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж и украсила уши лаконичными белыми серьгами.
Напомним, на свой день рождения Како представила официальный портрет, на котором она появилась в свитере кремового оттенка, бежевой плиссированной юбке миди и кремовом полупальто с капюшоном.
Читайте также:
- В пудровом кимоно и обе с цветочным орнаментом: японская принцесса Кико посетила церемонию коронации
- В элегантных костюмах и жемчужных украшениях: японские принцессы Айко и Како сходили на музыкальное шоу.
- В гранатовом платье и с серьгами-цветами: японская принцесса Како посетила национальный конкурс