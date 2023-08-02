Какая красивая: японская принцесса Како в платье в горошек пришла на бейсбольный турнир

Принцесса Како посетила финал женского бейсбольного турнира среди средних школ, который прошел на стадионе Hanshin Koshien в Нисиномии. Фотографы запечатлели, как принцесса болела на трибуне.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Како выглядела очаровательно. На ней было белое платье в синий горошек с синим поясом на талии. Она сделала аккуратную прическу, нежный макияж и украсила уши лаконичными белыми серьгами.

Напомним, на свой день рождения Како представила официальный портрет, на котором она появилась в свитере кремового оттенка, бежевой плиссированной юбке миди и кремовом полупальто с капюшоном.

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