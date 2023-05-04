Какая красивая: японская принцесса Кико в голубом костюме и с жемчужным ожерельем приехала в Лондон

Принцесса Кико выбрала для поездки нежный аутфит.
Наследный принц Японии Акисино (Фумихито) и его супруга принцесса Кико с официальным визитом прибыли в Великобританию. В рамках своей поездки они примут участие в коронации короля Чарльза III в Лондоне 6 мая.
Для поездки принцесса выбрала красивый нежный аутфит. На ней был ансамбль голубого цвета, состоявший из платья миди и приталенного жакета. Образ Кико дополнила элегантной голубой шляпой, белыми плотными колготами и белыми туфлями на стойких каблуках.
В ушах у нее были жемчужные серьги-пусеты, на шее – жемчужное ожерелье, а к жакету она прикрепила изысканную серебряную брошь. В руке Кико держала белые перчатки и сумочку молочного оттенка.
Принц Акисино был одет в черный костюм, белую рубашку и темный галстук в полоску.
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