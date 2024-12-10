Какая красота: брат принцессы Дианы показал, как украсил поместье Элторп к Рождеству

Брат принцессы Дианы – граф Чарльз Спенсер уже украсил свое семейное поместье к Рождеству.
Чарльз поделился в своем Instagram фотографией с поместья Элторп-хаус и показал елку, которую уже украсили к предстоящим праздникам.
"Счастливого Рождества вам от @althorphouse", - написал в подписи к фотографии брат принцессы Уэльской Дианы.
Элторп - родовая резиденция семьи Спенсеров на протяжении более пяти столетий. Сейчас оно принадлежит графу Чарльзу Спенсеру (младшему брату принцессы Дианы), а до него принадлежало их отца графу Джону Спенсеру.
До недавнего времени Чарльз жил тут со своей третьей женой Карен Вильнев, с которой сейчас находится в процессе развода. Ранее мы рассказывали, почему поместье никогда не унаследуют сыновья его сестры Дианы – принцы Уильям и Гарри и кому оно достанется после смерти Чарльза Спенсера.
Также ранее мы показывали, как украсили к рождеству Виндзорский замок – любимый замок покойной королевы Елизаветы II и Хайгроув-хаус – частное поместье короля Чарльза III.
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