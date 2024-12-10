Какая красота: брат принцессы Дианы показал, как украсил поместье Элторп к Рождеству

Брат принцессы Дианы – граф Чарльз Спенсер уже украсил свое семейное поместье к Рождеству.

Чарльз поделился в своем Instagram фотографией с поместья Элторп-хаус и показал елку, которую уже украсили к предстоящим праздникам.

"Счастливого Рождества вам от @althorphouse", - написал в подписи к фотографии брат принцессы Уэльской Дианы.

Чарльз Спенсер показал фото елки в Элторп-хаусе / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Элторп - родовая резиденция семьи Спенсеров на протяжении более пяти столетий. Сейчас оно принадлежит графу Чарльзу Спенсеру (младшему брату принцессы Дианы), а до него принадлежало их отца графу Джону Спенсеру.

Поместье семьи Спенсер - Элторп / Фото: Getty Images

До недавнего времени Чарльз жил тут со своей третьей женой Карен Вильнев, с которой сейчас находится в процессе развода. Ранее мы рассказывали, почему поместье никогда не унаследуют сыновья его сестры Дианы – принцы Уильям и Гарри и кому оно достанется после смерти Чарльза Спенсера.

Чарльз Спенсер с третьей женой Карен Вильнев / Фото: Associated Press

Также ранее мы показывали, как украсили к рождеству Виндзорский замок – любимый замок покойной королевы Елизаветы II и Хайгроув-хаус – частное поместье короля Чарльза III.

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