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Какая красота: леди Китти Спенсер показала, где проводит летний отпуск
34-летняя британская модель и племянница принцессы Дианы — Китти Спенсер — сейчас находится на отдыхе.
Леди Китти показала в Instagram сторис фотографию с отпуска. На снимке запечатлен красивый берег моря и скалы. Аристократка сообщила, что она находится в коммуне Эз на юго-востоке Франции в регионе Прованс, на Лазурном берегу и больше никаких подробностей не рассказала.
Скорее всего, на отдых леди Китти отправилась со своей 2,5 годовалой дочерью Афиной и мужем, которого никогда не показывает в своем блоге.
Напомним, в 2021 году Китти вышла замуж за 62-летнего бизнесмена Майкла Льюиса, их красивая церемония состоялась на старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом.