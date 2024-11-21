Какая красота: любимый замок королевы Елизаветы II уже украсили к Рождеству

Одну из резиденций британского монарха – Виндзорский замок – уже украсили к Рождеству.

Государственные апартаменты и территория замка были украшены к рождественским и новогодним праздникам. А в зале Святого Георгия была установлена 20-футовая пихта Нордмана, которую срубили неподалеку в Большом Виндзорском парке.

Виндзорский замок украсили к Рождеству / Фото: Getty Images

Убранство королевской резиденции выглядит роскошно. Отметим, это то самое место, где любила в последние годы жить покойная королева Елизавета II. Ее преемник король Чарльз предпочитает жить в своей резиденции Кларенс-хаус, где они с женой Камиллой жили и до того, как стали королем и королевой. Камилла, кстати, сама занимается убранством особняка к рождественским праздникам.

Виндзорский замок украсили к Рождеству / Фото: Getty Images

Напомним, как выглядел Виндзорский замок на Рождество в прошлом году, можно посмотреть тут.

Виндзорский замок украсили к Рождеству / Фото: Getty Images

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