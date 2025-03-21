Какая красота: Меган Маркл поделилась новой фотографией своей дочери - принцессы Лилибет

Герцогиня Сассекская объявила о приходе весны милейшей фотографией своей дочери, принцессы Лилибет, которой летом исполниться четыре года.

Меган опубликовала в Instagram фотографию Лилибет, собирающей клубнику. Малышку можно было увидеть с корзиной, полной сладких ягод. Но на фото были видны только ее руки и кисти, а также то, что на ней был симпатичный серый свитер.

В подписи к снимку Меган написала: "С первым днем ​​весны!".

Дочь Меган Маркл - принцесса Лилибет, фото: Netflix

Во время одного из эпизодов шоу Маркл "С любовью, Меган" она рассказала, что принцесса Лилибет любит собирать клубнику.

Говоря о партии джема, которую она подала своим гостям, Эбигейл Спенсер и Келли Макки Зайфен, Меган сказала: "На самом деле мы с Лили приготовили эту партию вместе", цитирует ее Hello!. Затем на экране появилась картинка, на которой Лилибет добавляла сочную клубнику в корзину, полную ягод, на траве в их саду в Монтесито.

Дочь Меган Маркл - принцесса Лилибет собирает клубнику в саду / Фото: Instagram Меган Маркл

Ранее Меган уже публиковала в блоге снимки своих детей – Арчи и Лили, но, традиционно, не показывала их лица.

Дочь Меган - Лилибет / Фото: Instagram Меган Маркл

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