Какая красота: Меган Маркл поделилась новой фотографией своей дочери - принцессы Лилибет

Герцогиня Сассекская объявила о приходе весны милейшей фотографией своей дочери, принцессы Лилибет, которой летом исполниться четыре года.
Меган опубликовала в Instagram фотографию Лилибет, собирающей клубнику. Малышку можно было увидеть с корзиной, полной сладких ягод. Но на фото были видны только ее руки и кисти, а также то, что на ней был симпатичный серый свитер.
В подписи к снимку Меган написала: "С первым днем весны!".
Во время одного из эпизодов шоу Маркл "С любовью, Меган" она рассказала, что принцесса Лилибет любит собирать клубнику.
Говоря о партии джема, которую она подала своим гостям, Эбигейл Спенсер и Келли Макки Зайфен, Меган сказала: "На самом деле мы с Лили приготовили эту партию вместе", цитирует ее Hello!. Затем на экране появилась картинка, на которой Лилибет добавляла сочную клубнику в корзину, полную ягод, на траве в их саду в Монтесито.
Ранее Меган уже публиковала в блоге снимки своих детей – Арчи и Лили, но, традиционно, не показывала их лица.
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