Какая красота: Меган Маркл похвасталась невероятным видом из своего дома
Герцогиня Сассекская опубликовала сторис в Instagram для своих подписчиков.
На видео видно голубое небо и много зеленых фруктовых деревьев, а также лужайка, по которой, очевидно, бегала ее дочь Лилибет. Видео снято из дома Меган и Гарри в Монтесито, где семья живет вместе с двумя детьми. Это именно тот сад, где герцогиня выращивает фрукты и ягоды, из которых потом готовит джем и другие блюда, которые показывала в шоу «С любовью, Меган».
Также на этой самой лужайке Меган снимала на видео свою 4-летнюю дочь Лилибет. Видео она делилась в честь Международного дня девочек.
Напомним, недавно Маркл посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, где появилась по приглашению предпринимательницы Эммы Греде.