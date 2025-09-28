ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
346
Время на прочтение
1 мин

Какая красота: Меган Маркл показала, как выглядит гостинная в их с принцем Гарри доме

Жена принца Гарри иногда позволяет своим поклонникам заглянуть к ней в дом в Монтесито.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

На днях герцогиня Сассекская поделилась новым снимком в Instagram, показав, как выглядит их красивая гостинная.

В Instagram-истории Меган Маркл поделилась кадром своей гостинной, на котором запечатлена одна из ее собак — бигль по кличке Миа, спящая в кресле, покрытом пледом от Hermès, а рядом стоит красивый летний букет цветов.

Гостинная Меган Маркл в Монтесито / © Instagram Меган Маркл

Гостинная Меган Маркл в Монтесито / © Instagram Меган Маркл

«Дельфиниум, нигелла, вероника — встречайте, как всегда», — подписала она фотографию, имея в виду разнообразие ярких цветов. «С садовыми розами и кружевами королевы Анны (и очень сонной Мией). Выглядите очаровательно, дамы».

Несколькими днями ранее герцогиня Сассекская показала задний двор своего дома, на котором позировала уже с двумя собаками — Мией и Пулой.

«Чистый воздух, голубое небо и самые сладкие моменты», — подписала снимок Меган.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
346
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie