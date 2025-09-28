- Дата публикации
Категория
Общество
Какая красота: Меган Маркл показала, как выглядит гостинная в их с принцем Гарри доме
Жена принца Гарри иногда позволяет своим поклонникам заглянуть к ней в дом в Монтесито.
На днях герцогиня Сассекская поделилась новым снимком в Instagram, показав, как выглядит их красивая гостинная.
В Instagram-истории Меган Маркл поделилась кадром своей гостинной, на котором запечатлена одна из ее собак — бигль по кличке Миа, спящая в кресле, покрытом пледом от Hermès, а рядом стоит красивый летний букет цветов.
«Дельфиниум, нигелла, вероника — встречайте, как всегда», — подписала она фотографию, имея в виду разнообразие ярких цветов. «С садовыми розами и кружевами королевы Анны (и очень сонной Мией). Выглядите очаровательно, дамы».
Несколькими днями ранее герцогиня Сассекская показала задний двор своего дома, на котором позировала уже с двумя собаками — Мией и Пулой.
«Чистый воздух, голубое небо и самые сладкие моменты», — подписала снимок Меган.