Какая красота: нидерландская депутат наденет на встречу с королем платье-вышиванку, которое создавали десять мастериц

Украинские вышиванки уже носят королевы, а теперь к тенденции приобщаются и политики.

Депутат нидерландского парламента наденет украинскую вышиванку на прием к королю Виллему-Александру.

Завтра монарх произнесет речь в так называемый День принца, который даст старт новому парламентскому году. Депутат Сонгуль Мутлуэр придет его послушать в платье, которое вышивали сразу десять украинских мастериц.

Сонгуль Мутлуэр в украинском платье-вышиванке

Платье украшает старинная борщевская вышивка. Сунгуль уже видела платье и счастлива, ведь хотела просто поддержать украинцев, а получится еще и восхитить короля такой красотой.

Кстати жена Виллема-Александра – королева Максима – также пылкая поклонница украинских вышиванок. В ее коллекции есть вышитое платье от украинского бренда FOBERINI, а также несколько вышиванок от дизайнера Вити Кин.

Сонгуль Мутлуэр в украинском платье-вышиванке

К слову, девушки-мастерицы, которые каждая отдельно вышила свой кусочек платья, увидев финальный результат, были под впечатлением. Есть в платье и особенная деталь – пуговицы, их сделали из металла от обломка российского самолета, который сбили наши защитники и прислали девушкам в Нидерланды. "Эти пуговицы – это символ того, что украинцы все преодолеют, а весь этот металлолом, который на нас бросает Россия, превратится во что-то прекрасное", — говорит одна из авторов платья.

Сонгуль Мутлуэр в украинском платье-вышиванке

К платью создали и маленькую шляпку. Ее Сунгуль тоже наденет в этот важный день. После мероприятия платье и шляпку выставят на аукцион, чтобы собрать деньги для украинской школы в Заандаме.

Сонгуль Мутлуэр в украинском платье-вышиванке

Читайте также: