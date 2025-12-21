- Дата публикации
Какая красота: нидерландский королевский дворец показал, как украшали елки
Нидерландский королевский дворец опубликовал видео и показал, как украшали елки около королевских дворцов.
В блоге короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы поделились видеороликом, в котором продемонстрировали, как на елках зажигаются сотни огней.
«Сотни огней на рождественских елках перед дворцом Нордейнде, дворцом Хейс тен Бош и Королевским дворцом Амстердама наполняют дворцы рождественским духом», — говорится в подписи к видео.
Кадры невероятно праздничные и красивые, посмотрев которые можно вдохновиться и украсить собственное зеленое дерево. Ранее мы уже рассказывали, как украсить рождественскую елку по-королевски.