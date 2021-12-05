Какая красота: шотландскую резиденцию королевы Елизаветы II украсили к Рождеству

Резиденции британской королевы Елизаветы II продолжают украшать к предстоящим рождественским праздникам.

На странице королевы в Instagram разместили красочные снимки из Холирудского дворца, где уже также установили елки и украсили его к Рождеству и Новому году.

"Рождественские елки прибыли в официальную резиденцию Ее Величества в Шотландии - Холирудский дворец! Дворец озарился праздничными венками, гирляндами и огнями, в том числе 15-футовой (4,5 метров) рождественской елкой в Большой галерее. В Королевской столовой стол сверкает цветами, венками и засахаренными фруктами. Посетите @royalcollectiontrust, чтобы узнать больше о том, как посетить Дворец и увидеть его великолепные украшения", - гласит подпись под красочными фотографиями.

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Ранее мы показывали вам фото, как украсили Виндзорский замок – основную резиденцию королевы Елизаветы II, где монарх проживает на постоянной основе.

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