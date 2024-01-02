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Какая красотка: Аманда Холден в молочно-белом аутфите сходила на работу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
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Какая красотка: Аманда Холден в молочно-белом аутфите сходила на работу

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британская ведущая Аманда Холден вернулась к работе на радио после рождественских каникул.

Ведущую снова запечатлели папарацци после того, как она покидала студию Global Studios в Лондоне 2 января, где ведет утреннее шоу на Heart FM.

В этот день Аманда приехала на работу в молочно-белом платье-миди в рубчик, сверху него набросила пальто в тон и обула замшевые сапоги на шпильках такого же цвета. Также свой красивый образ Холден дополнила небольшой сумкой на короткой ручке, черными большими очками от солнца, лаконичными серьгами в ушах и ярко-красным маникюром. На пальце у звезды сверкало кольцо с камнем.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

В конце прошлого года Аманда Холден приезжала на роботу в золотой юбке с пайетками, которую сочетала с черной кожаной курткой-косухой. Знаменитость выглядела очень гламурно и стильно.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
86
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