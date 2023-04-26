Какая красотка: два новых образа кронпринцессы Мэри из поездки на Фиджи

Наследная принцесса Дании Мэри вместе с министром Дании по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики Дэном Йоргенсеном провели несколько встреч во время своего визита на Фиджи.

Визит датской принцессы и министра посвящен проблемам, с которыми сталкиваются местные сообщества тихоокеанских островов в связи с изменением климата.

Вчера они встречались с президентом Фиджи Рату Вилиаме Майвалили Катонивере и его женой. Принцесса Мэри приехала на встречу в ярком платье-рубашке с крупным цветочным принтом от La DoubleJ, дополнив образ туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и лаконичными серьгами-кольцами.

Принцесса распустила свои густые каштановые волосы и сделала классический макияж.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Также Мэри посетила ужин в плавучем ресторане в Суве, куда приехала уже в другом образе. На ней в этот вечер было сшитое на заказ платье от H&M, белое болеро и коричневые босоножки, которые были не очень видны под длинным подолом платья. В руках Ее Высочество несла плетеный клатч. Волосы Мэри в этот раз были собраны в высокий хвост, а образ она дополнила разными золотыми аксессуарами в виде колье и подвесок, колец, а также браслетов.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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