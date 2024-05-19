Какая красотка: герцогиня Софи в бутылочно-зеленом луке приехала в Эдинбург

Герцогиня Эдинбургская, известная как графиня Форфар, находясь в Шотландии, присутствовала на церемонии вручения ключей на переднем дворе Холирудского дворца в Эдинбурге.

59-летняя герцогиня Софи выглядела безупречно в совершенно новом образе, который сильно отличался от ее струящихся чайных платьев с цветочным узором.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Герцогиня была в коротком жакете бутылочно-зеленого цвета от Suzannah London под которым был нюдовый топ и юбке-миди в стиле 50-х годов с ромбовидным узором, дополнив лук кожаными туфлями от Prada и изумрудной маленькой сумкой из кожи крокодила от Sophie Habsburg на ремешке цепочке.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи подчеркнула свой образ лаконичными круглыми серьгами, тонкой цепочкой с кулоном на шее, несколькими тонкими золотыми браслетами на запястьях, сделала розовый маникюр и дневной макияж, а волосы собрала в низкий пучок. На мероприятии также присутствовал ее супруг принц Эдвард, он заменил на церемонии своего брата – короля Чарльза.

Король тем временем в Лондоне посетил Королевскую оперу по особому случаю.

Король Чарльз III в Королевском оперном театре в Лондоне / Фото: Associated Press

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