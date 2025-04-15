Какая красотка: герцогиня Софи вдохновилась образом принцессы Кейт

Герцогиня Софи и принцесса Кейт / © Getty Images

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Ее Высочество выбрала для выхода платье-пальто с запахом от Emilia Wickstead и замшевые туфли-лодочки от Prada, а в руках несла клатч от Sophie Habsburg из змеиной кожи и дополнила образ миниатюрной шляпой-таблеткой, украшенной перьям.

Этот образ Софи, который мы также видели на ней во время рождественской службы, напомнил нам наряд принцессы Уэльской Кейт на церемонии вручения ордена Подвязки в 2022 году. Кэтрин тогда носила приталенное пальто похожего цвета, которое идеально сидело на ее фигуре, туфли-лодочки в тон, клатч-конверт и шляпу-таблетку, украшенную цветком.

Герцогиня Софи в 2025 году / © Getty Images

Софи, кстати, была запечатлена на церемонии вместе с принцессой Уэльской и в тот раз выбрала розовое платье с широким подолом, сочетая наряд с нюдовыми туфлями-лодочками, клатчем и шляпой.

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Герцогиня Софи и принцесса Кейт в 2022 году / © Getty Images