Какая красотка: как выглядела королева Елизавета II на одной из своих рождественских открыток

Накануне Рождества члены королевских семей обычно делятся праздничными открытками.
Мы показывали вам уже карточки короля Чарльза и королевы Камиллы, а также принца и принцессы Уэльских.
Сегодня делимся редким фото королевы Елизаветы II и ее рождественской открыткой 1972 года. Эта открытка королевы и герцога Эдинбургского Филиппа была выставлена во время пресс-превью аукциона и выставки Жюльена "Легенды: Голливуд и королевская семья" в Беверли-Хиллз, 28 августа 2023 года.
На фото королева Елизавета II одета в мантию, у нее на голове сверкает тиара, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга. Ее волосы красиво уложены, а на лице макияж.
Ранее мы показывали вам, какой открыткой королевы Елизаветы II из королевского архива в этом году поделился король Чарльз III.
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