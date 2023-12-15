Какая красотка: как выглядела королева Елизавета II на одной из своих рождественских открыток

Мы показывали вам уже карточки короля Чарльза и королевы Камиллы, а также принца и принцессы Уэльских.

Сегодня делимся редким фото королевы Елизаветы II и ее рождественской открыткой 1972 года. Эта открытка королевы и герцога Эдинбургского Филиппа была выставлена ​​во время пресс-превью аукциона и выставки Жюльена "Легенды: Голливуд и королевская семья" в Беверли-Хиллз, 28 августа 2023 года.

На фото королева Елизавета II одета в мантию, у нее на голове сверкает тиара, а в ушах серьги-висюльки из жемчуга. Ее волосы красиво уложены, а на лице макияж.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам, какой открыткой королевы Елизаветы II из королевского архива в этом году поделился король Чарльз III.

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