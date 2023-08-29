Какая красотка: как выглядела королева Летиция во время первой беременности

Старшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI – принцессе Леонор – в октябре исполнится 18 лет. В будущем она станет королевой Испании, сменив на престоле своего отца Филиппа.

Сегодня мы решили вспомнить то прекрасное время, когда Летиция была беременна своим первенцем, дочерью Леонор. Принцесса родилась 31 октября 2005 года. А эти кадры были сделаны 2 августа 2005 года, за два с половиной месяца до ее рождения.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Тогда наследный принц Фелипе и его супруга Летиция присутствовали на 24-м турнире по парусному спорту Копа дель Рей, в Пальма-де-Майорке, где семья обычно проводит свой летний отпуск каждый год. Летиция была на 7 месяце беременности. По фото видно, что у нее был очень миниатюрный живот.

Будущая королева в тот день была одета в коралловую рубашку без рукавов и с вырезом на декольте и молочные брюки, а обута в светлые замшевые эспадрильи. На пальце у Летиции было золотое обручальное кольцо, которое она по неизвестным причинам перестала носить позже.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А это фото сделали фотографы год спустя, когда Летиция, Филипп и принцесса Леонор, которой было 10 месяцев, также присутствовали в клубе Nautico во время 25-го парусного турнира Копа дель Рей.

Королева Летиция и король Филипп VI с дочерью Леонор / Фото: Getty Images

Спустя годы ничего не изменилось в испанской королевской семье. Они все также каждый год в августе отправляются на отдых в Пальма-де-Майорку.

Королева Летиция со взрослыми дочками / Фото: Getty Images

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