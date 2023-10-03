Какая красотка: как выглядела в бикини 20-летняя младшая дочь Грейс Келли

Она – младшая дочь князя Монако Ренье III и княгини Грейс Келли, а также родная сестра ныне правящего князя Альбера II.

На фото принцесса Стефания запечатлена в воде во время отдыха на Маврикий. Кадр был сделан во время зимних каникул – 19 февраля 1985 года. Стефании тогда было 20 лет. На ней розовый бикини, принцесса улыбается, плескаясь в воде.

Принцесса Стефания / Фото: Getty Images

К слову, фото и само Грейс Келли (матери Стефании) в купальнике есть в открытом доступе в Интернете. Также в нашей подборке мы публиковали и другие фото принцессы Стефании на которых она запечатлена на пляжах.

Принцесса Стефания / Фото: Getty Images

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