Какая красотка: княгиня Шарлин в блестящем платье появилась на праздничном балу

Княгиня Шарлин продемонстрировала еще один эффектный лук на праздничном балу.

Ее Светлость посетила традиционный Рождественский бал в зале "Империя" отеля de Paris. В рамках бала прошел аукцион, организованный Sotheby’s, который собрал средства для Фонда принцессы Монако Шарлин и его проектов по предотвращению утопления и воспитанию детей через ценности спорта.

На празднике княгиня появилась в вечернем серебристом платье, расшитом пайетками, которое дополнила клатчем The Bella Rosa Collection и туфлями от Gianvito Rossi.

Княгиня Монако сделала красивую укладку и вечерний макияж, в ее ушах сверкали цветочные серьги с бриллиантами. Шарлин выглядела восхитительно, а снимками с бала поделились в официальном аккаунте монакской княжеской четы в Facebook.

На днях там же было опубликовано новое портретное фото детей Шарлин и Альбера II – принца Жака и принцессы Габриэллы. Им 10 декабря исполнилось по девять лет.

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