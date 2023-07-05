Какая красотка: королева Камилла в платье с принтом и белоснежном пальто на садовой вечеринке

Король Чарльз и королева Камилла устроили Garden Party на территории Холирудского дворца. Королевская чета находится в Шотландии во время своей первой Королевской недели.

Монарх и его супруга приветствовали гостей. На мероприятии также присутствовала сестра короля – принцесса Анна.

Вечеринки в саду — давняя королевская традиция. Британский монарх обычно устраивает каждое лето несколько вечеринок в саду в Букингемском дворце и одну во дворце Холируд, официальной королевской резиденции в Шотландии.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Вечеринка в саду короля Чарльза и королевы Камиллы во Дворце Холируд была частью Королевской недели в Эдинбурге. Пара продолжает традицию покойной королевы Елизаветы II проводить особую неделю в Шотландии каждый год, которая также называется Неделей Холируд, сообщается на королевском сайте.

В этот день королева Камилла выглядела роскошно и появилась на публике в платье c принтом и бантом на шее и в белом пальто, подобрав к образу любимые туфли из замши бежевого цвета, широкополую белую шляпу и кожаные перчатки молочного цвета. В ушах у королевы были жемчужные серьги, на пальто была пришпилена бриллиантовая брошь, а в руках она держала прозрачный зонт-трость.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в черном фраке, белой рубашке и галстуке. Шел дождь, поэтому монарх также держал зонт.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, вчера король и королева открыли мемориальную доску у новых Юбилейных ворот, установленную у входа в Abbey Yard в ознаменование платинового юбилея королевы Елизаветы II, во дворце Холирудхаус в Эдинбурге. На мероприятии Камилла появилась в неожиданном образе.

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