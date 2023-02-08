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Какая красотка: королева Летиция в черно-белом луке посетила ряд мероприятий в Анголе

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1396
Время на прочтение
1 мин
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Какая красотка: королева Летиция в черно-белом луке посетила ряд мероприятий в Анголе

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королевская чета Испании находится с официальным визитом в Анголе.

Вчера Их Величества король Филипп VI и королева Летиция посетили университет Куанза, открытого в Куито в 2021 году при поддержке фонда FUNIBER.

50-летняя Летиция в этот день была элегантна в белой шифоновой блузке с длинными рукавами и модной деталью с запахом, сочетая ее с черной асимметричной юбкой миди с поясом-лентой, замшевыми слингбэками от Carolina Herrera и кожаным клатчем от этого же бренда.

Летиция собрала волосы в красивую прическу и сделала насыщенный вечерний макияж, надела серьги и любимое кольцо от Coreterno, подробнее о котором мы рассказывали ранее.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также королева присутствовала вчера на коктейльном ужине для испанской общины, проживающей в Анголе, в отеле Epic Sana. Там она появилась в этом же луке.

Король Филипп VI в этот день выбрал темно-синий костюм в полоску, светлую рубашку и надел галстук с мелким цветочным принтом.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также королевская чета встречалась с президентом Анголы Жоао Мануэль Гонсалвеш Лоуренсу и его супругой Ана Афонсу Диас Лоуренсу на официальном приеме во дворце в Луанде. Для этого выхода королева выбрала другой деловой лук.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Анголы / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Анголы / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1396
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