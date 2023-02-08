Какая красотка: королева Летиция в черно-белом луке посетила ряд мероприятий в Анголе

Вчера Их Величества король Филипп VI и королева Летиция посетили университет Куанза, открытого в Куито в 2021 году при поддержке фонда FUNIBER.

50-летняя Летиция в этот день была элегантна в белой шифоновой блузке с длинными рукавами и модной деталью с запахом, сочетая ее с черной асимметричной юбкой миди с поясом-лентой, замшевыми слингбэками от Carolina Herrera и кожаным клатчем от этого же бренда.

Летиция собрала волосы в красивую прическу и сделала насыщенный вечерний макияж, надела серьги и любимое кольцо от Coreterno, подробнее о котором мы рассказывали ранее.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также королева присутствовала вчера на коктейльном ужине для испанской общины, проживающей в Анголе, в отеле Epic Sana. Там она появилась в этом же луке.

Король Филипп VI в этот день выбрал темно-синий костюм в полоску, светлую рубашку и надел галстук с мелким цветочным принтом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также королевская чета встречалась с президентом Анголы Жоао Мануэль Гонсалвеш Лоуренсу и его супругой Ана Афонсу Диас Лоуренсу на официальном приеме во дворце в Луанде. Для этого выхода королева выбрала другой деловой лук.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Анголы / Фото: Getty Images

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