Какая красотка: королева Летиция в эффектном луке посетила церемонию

50-летняя королева выглядела блестяще в темно-бордовом платье Massimo Dutti с черным поясом на талии. Наряд был с длинными рукавами, воротником и разрезом сзади.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ свой Летиция дополнила красными туфлями-лодочками из лаковой кожи от Magrit и черный клатчем Nina Ricci, который она носит с 2015 года.

В ушах у Ее Величества были лаконичные серьги Gold & Roses из розового золота с бриллиантами и рубинами, стоимостью 1680 евро. Волосы она распустила, сделала красивый макияж глаз и нанесла нежно-розовый блеск на губы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход королевская особа демонстрировала лук в сером платье дополнив его широким черным поясом, подчеркивающим талию. Сверху набросила черное пальто и обула сапоги-чулки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Длинные платья – маст-хев для зимнего сезона для испанской королевы, хотя иногда она носит их попеременно с шерстяными брючными костюмами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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