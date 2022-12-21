Какая красотка: королева Летиция в эффектном луке посетила церемонию

Королева Испании Летиция посетила вчера празднование 15-летия фонда "Microfinanzas BBVA" во Паласио-дель-Маркес-де-Саламанка в Мадриде.
50-летняя королева выглядела блестяще в темно-бордовом платье Massimo Dutti с черным поясом на талии. Наряд был с длинными рукавами, воротником и разрезом сзади.
Образ свой Летиция дополнила красными туфлями-лодочками из лаковой кожи от Magrit и черный клатчем Nina Ricci, который она носит с 2015 года.
В ушах у Ее Величества были лаконичные серьги Gold & Roses из розового золота с бриллиантами и рубинами, стоимостью 1680 евро. Волосы она распустила, сделала красивый макияж глаз и нанесла нежно-розовый блеск на губы.
В прошлый свой выход королевская особа демонстрировала лук в сером платье дополнив его широким черным поясом, подчеркивающим талию. Сверху набросила черное пальто и обула сапоги-чулки.
Длинные платья – маст-хев для зимнего сезона для испанской королевы, хотя иногда она носит их попеременно с шерстяными брючными костюмами.
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