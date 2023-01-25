Какая красотка: королева Летиция в нежном образе приехала на прием

Король и королева Испании провели прием для дипломатического корпуса в Королевском дворце в Мадриде.

Королева Летиция отлично выглядела в этот вечер в молочно-белой блузке с бантом и светло-розовой макси-юбке с широким поясом на талии. У королевы были распущены волосы, на лице был насыщенный макияж, а в ушах – красивые серьги-висюльки с цветными камнями, которые идеально подходили под образ. Волосы Летиция распустила, а на пальце у нее сверкало новое золотое кольцо.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп на торжественное мероприятие надел фрак, серые брюки в полоску, серый жилет, белую рубашку и бордовый галстук. Они с королевой Летицией выглядели очень гармонично.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы видели деловой образ королевы Летиции, в котором она посетила рабочую встречу. Вместе с Филиппом они присутствовали на мероприятии Королевской испанской академии в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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