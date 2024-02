Какая красотка: королева Максима в белоснежном аутфите посетила мероприятие

Ее Величество посетила вдохновляющую сессию "Больше искусства и культуры в школе" в Poppodium De Spot в Мидделбурге. Королева Максима является почетным председателем фонда More Music in the Classroom.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима приехала на мероприятие в белой накидке из шерсти и кашемира с поясом Natan Couture x Alicia Audrey Cashmere под которым у нее было белое платье миди, в руках королева держала небольшую сумку от этого же бренда, а обута была в кожаные туфли Gianvito Rossi.

Максима собрала волосы в низкий пучок, надела крупные серьги Hemmerle, немного подчеркнула ресницы и розовым блеском накрасила губы. Несколько ее любимых золотых браслетов было у Максимы на запястье, а также она надела крупный золотой перстень с цветными камнями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А на днях Ее Величество посетила компанию Socialdebt в Роттердаме. Тогда она появилась на публике в серых брюках-клеш и в блузе с вырезом "лодочка".

Королева Максима / Фото: Getty Images

