Какая красотка: королева Матильда в сером total look посетила семейное мероприятие

Королева Матильда и король Филипп были запечатлены в столице Бельгии.

Королева Матильда и король Филипп прибыли на специальную мессу в память об умерших членах бельгийской королевской семьи в Брюсселе.

На мероприятие Ее Величество королева приехала в светло сером-пальто длины миди с объемными рукавами, которой сочетала с серой шляпой, замшевыми туфлями в тон, серыми перчатками и маленьким серым клатчем. В ее ушах были бриллиантовые серьги-висюльки, на груди пришпилена брошка, а на лице легкий дневной макияж.

Ее супруг король Филипп надел темное длинное пальто, под которым был костюм, белая рубашка и полосатый галстук.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход королева Матильда также подобрала пальто под тон платья, когда посетила некоммерческую организацию GoodPlanet Belgium.

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