Какая красотка: королева Мэри приехала на торжественную презентацию

Королева Мэри посетила мэрию Копенгагена, чтобы вручить рождественскую марку.
Рождественская марка этого года называется "Рождество в Королевстве. Вчера. Сегодня. Завтра" и отдает дань уважение новоиспеченным королю Фредерику X и королеве Мэри и смене престола в Дании.
На презентацию Ее Величество приехала в бело-голубой рубашке в цветочный принт с разноцветными пуговицами, синих брюках-клеш и белом пальто средней длины, которое набросила на плечи, а обута была в замшевые сапоги на каблуках. Мэри распустила и красиво уложила волосы, сделала макияж, надела серьги-гвоздики, сделала макияж и надела несколько браслетов на запястья.
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В Instagram королевского дворца Дании поделились снимками королевы с этого торжественного мероприятия.
Напомним, недавно на банкете в честь приезда президента Исландии королева Мэри появилась в роскошном вечернем платье и жемчужной тиаре Пуаре из шкатулки своей свекрови королевы Маргрете II.
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