Какая красотка: королева Мэри продемонстрировала очередной стильный лук на публике

52-летняя королева Мэри выбрала элегантный образ для появления на публике. Она надела белую блузку с кружевной отделкой и принтом, коричневый удлиненный жакет и красно-кирпичные прямые брюки со стрелками, дополнив образ кожаными туфлями-лодочками на каблуках и коричневой сумкой в тон. У Мэри были распущены волосы и уложены легкими волнами, а на лице красивый макияж. На пальце Ее Величества сверкало кольцо с несколькими цветными камнями, а ногти были накрашены светлым лаком.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, днем ранее в Германии королева Мэри блистала на тожественном вечере в красном платье А-силуэта и с жемчужным клатчем в руках.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

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