Какая красотка: королева Мэри в голубом аутфите и бежевых лодочках появилась на деловой встрече

У королевы и короля Дании во время государственного визита в Норвегию очень много встреч и мероприятий.

Вчера Их Величества встретились с премьер-министром Норвегии Йонас Гар Сторе в резиденции командующего крепости Акерсхус в Осло.

Королева Мэри приехала на эту встречу в блузке голубого цвета от Jesper Høvring, голубой юбке-миди в клетку от Emilia Wickstead, в руках держала клатч из бежевой кожи от Prada и обула бежевые туфли-лодочки от Prada.

Королева собрала волосы заколкой сзади, сделала красивый макияж, надела серьги с аквамарином и бриллиантами Bruun Rasmussen, ожерелье с инициалом ее мужа "F" от Halberstadt, а также ожерелье с медальйоном Julie Sandlau.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

У Мэри на запястье был браслет с цветными камнями, а маникюр она сделала в светлом оттенке. Выглядела Ее Величество великолепно, а ее супруг король Фредерик удачно подобрал темно-синий костюм к луку своей красавицы-жены.

Напомним, во время банкета в королевском дворце Норвегии королева Мэри появилась в любимой тиаре своей свекрови королевы Маргрете II.

Королева Мэри и король Норвегии Харальд V / Фото: Getty Images

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