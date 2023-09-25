Какая красотка: королева Рания в эффектном костюме сфотографировалась с дорогими ее сердцу мужчинами

Королева Рания опубликовала фото на котором запечатлена со своей семьей.
Королева Иордании в Нью-Йорке посетила Middle East Global Submit, на котором присутствовала с супругом королем Абдаллой II, старшим сыном кронпринцем Хусейном и младшим принцем Хашимом.
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"С самыми дорогими моему сердцу мужчинами", - подписала кадры Рания.
53-летняя королева появилась на мероприятии в синем асимметричном блейзере из натуральной шерсти от JW Anderson, шерстяных брюках-клеш тоже от этой же марки. У Рании была, как всегда, безупречная укладка волнами и красивый макияж. А обута королева была в атласные туфли-лодочки от Dior.
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Королевская особа несколько дней находилась в Нью-Йорке и продемонстрировала не один стильный образ. Особенно нам запомнился ее выход в красном брючном костюме.
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