Какая красотка: Меган Маркл в платье с декольте в форме сердца появилась на церемонии

Герцогиня Сассекская Меган вчера вечером посетила гала-вечер Paley Honors 2024, чтобы поддержать своего друга Тайлера Перри, который в этот вечер получил высшую награду от медиацентра Paley.

На мероприятие, которое прошло в отеле The Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз герцогиня Меган приехала в черном платье в пол без бретелек и с декольте в форме сердца, небольшим разрезом спереди и шлейфом сзади от Oscar de la Renta, обула босоножки на каблуках Stuart Weitzman и дополнила аутфит бриллиантовым колье и браслетом Love Yellow Gold от Cartier. Герцогиня собрала волосы в прическу и сделала макияж.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган блистала на красной дорожке в компании Перри, обнимала друга и выглядела роскошно. Тайлер Перри, напомним, является крестным отцом дочери Сассекских – принцессы Лилибет.

Меган Маркл и Тайлер Перри / Фото: Associated Press

Меган Маркл и Тайлер Перри / Фото: Associated Press

Принц Гарри не появился вместе с Меган на мероприятии, поскольку он в этот день был в Нью-Йорке на саммите DealBook Summit.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские были гостями на 55-летии Перри в сентябре и дружат уже много лет. Именно он в 2020 году предложил свой дом в Лос-Анджелесе паре и их пятилетнему сыну, принцу Арчи, когда Сассекские отказалась от своих королевских ролей и покинули Великобританию.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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