Какая красотка: принцесса Елизавета в стильном костюме на деловой встрече в замке Лакен

20-летняя принцесса учится в Оксфордском университете, где изучает историю и политику. На днях Елизавета побывала дома в Бельгии и вместе со своим отцом королем Филиппом встретилась в замке Лакен в Брюсселе с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Принцесса Елизавета выглядела великолепно в синем брючном костюме с поясом на талии. У девушки были распущены русые волосы, а макияж на лице был совсем незаметен. Ее отец король Филипп был в костюме, белой рубашке и галстуке в принт.

Встреча состоялась перед программной речью бывшего президента США на технологическом мероприятии недалеко от Антверпена. Фотографией поделились в официальном аккаунте бельгийской королевской семьи.

Принцесса Елизавета – старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды. Она готовится к своему будущему в качестве королевы Бельгии. Когда она взойдет на трон, она войдет в историю как первая женщина-монарх Бельгии.

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