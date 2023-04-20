Какая красотка: принцесса Кейт в новом платье и серьгах любимого бренда приехала в Бирмингем с мужем

Принц и принцесса Уэльские прибыли сегодня в Бирмингем на поезде, чтобы посетить ряд мероприятий в городе.

Их Королевские Высочества встретились с будущими лидерами и местными владельцами бизнеса из сектора творческой индустрии Бирмингема на мероприятии в The Rectory.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

41-летняя принцесса Кейт сегодня продемонстрировала очаровательный образ в платье винного оттенка от Karen Millen с поясом, который подчеркнул ее талию, и плиссированным подолом. Сейчас такое платье со скидкой можно приобрести за 228 долларов.

Наряд Кэтрин сочетала с замшевыми бордовыми туфлями на высоком каблуке от Gianvito Rossi и золотыми серьгами-висюльками от бренда Sezane. Аксессуары от этого бренда принцесса Уэльская любит периодически носить. Мы видели на ней на Рождество эти же серьги очень интересной формы.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Длинные волосы Кэтрин были распущены и красиво уложены локонами, а на лице был классический дневной макияж. Принцесса улыбалась и любезно приветствовала публику. Ее супруг - принц Уильям, которому вскоре предстоит важная миссия на коронации Чарльза III, тоже был в хорошем настроении. Он был одет в черный пиджак и голубую льняную рубашку.

Принц Уэльский Уильям / Фото: Getty Images

В Twitter Кейт и Уильям поделились роликом, как ехали на поезде, а также фото из местного ресторана Indian Streatery.

See you very soon Birmingham! pic.twitter.com/nxaTSbx48X — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 20, 2023

Это независимый семейный ресторан в центре города, который начинал свой путь как закусочная уличной еды и дорос до открытия ресторана в 2017 году.

Hope we told this customer to come to the right place…! @indianstreatery pic.twitter.com/0dxzpegLqt — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 20, 2023

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