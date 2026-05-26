- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая красотка: принцесса Раджва очаровала образом на праздновании Дня Независимости Иордании
Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн присоединились к семье на праздновании Дня Независимости Иордании.
32-летняя принцесса Раджва выбрала для этого выхода нежно-бирюзовое платье с драпировкой и боковой накидкой, обута была в светло-серые туфли-лодочки на каблуках, а в руках у нее был мятный клатч Knot от Bottega Veneta.
Раджва дополнила свой образ серьгами-висюльками и цветочной золотой брошью на груди, сделала легкую волнистую укладку и макияж. Ее муж кронпринц Хусейн был одет в синий классический костюм, белую рубашку и галстук, а на голове у него был традиционный арабский головной убор.
Мероприятие также посетили королева Рания и король Абдалла II. А еще ранее Ее Величество опубликовала милое фото со своими внучками в честь празднования этого дня.