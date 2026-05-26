ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Какая красотка: принцесса Раджва очаровала образом на праздновании Дня Независимости Иордании

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн присоединились к семье на праздновании Дня Независимости Иордании.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram королевы Рании

32-летняя принцесса Раджва выбрала для этого выхода нежно-бирюзовое платье с драпировкой и боковой накидкой, обута была в светло-серые туфли-лодочки на каблуках, а в руках у нее был мятный клатч Knot от Bottega Veneta.

Раджва дополнила свой образ серьгами-висюльками и цветочной золотой брошью на груди, сделала легкую волнистую укладку и макияж. Ее муж кронпринц Хусейн был одет в синий классический костюм, белую рубашку и галстук, а на голове у него был традиционный арабский головной убор.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram королевы Рании

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram королевы Рании

Мероприятие также посетили королева Рания и король Абдалла II. А еще ранее Ее Величество опубликовала милое фото со своими внучками в честь празднования этого дня.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
262
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie