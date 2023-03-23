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Какая красотка: внучка принцессы Маргарет украсила обложку глянца

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
98
Время на прочтение
1 мин
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Какая красотка: внучка принцессы Маргарет украсила обложку глянца

Леди Маргарита Армстронг-Джонс / Фото: instagram.com/tatlermagazine

Внучка принцессы Маргарет - Леди Маргарита Армстронг-Джонс – стала героиней нового номера журнала Tatler. В Instagram глянец поделился несколькими снимками из новой фотосессии.

20-летняя дочь сына принцессы Маргарет - Дэвида Армстронг-Джонса и Серенаы Армстронг-Джонс – является единственной внучкой покойной принцессы и внучатой племянницей покойной королевы Елизаветы II.

На страницах Tatler было опубликовано три снимка на которых Маргарита представлена в разных образах. А в подписи к кадрами написано:

"Очаровательная внучка принцессы Маргарет, леди Маргарита Армстронг-Джонс, сияет на обложке майского номера в преддверии своего 21-го дня рождения".

(листайте фото вправо)

На одном из фото девушка позирует в нюдовом платье с пышной юбкой из перьев из кутюрной коллекции Ashi Studio, на другом запечатлена в черном корсете и миниатюрной белой плиссированной юбке из кутюрной коллекции весна-лето 2023 Schiaparelli, а на голове в огромной сиреневой шляпе из перьев. Третий образ представлен в цветочном платье с объемными рукавами-фонариками и пышным подолом из кутюрной коллекции Giambattista Valli сезона весна-лето 2023.

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Дата публикации
Просмотры
98
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