- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 152
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая красотка: Зара Тиндалл в голубом платье и с цветочным клатчем блистала на вечеринке в саду
Зара Тиндалл посетила вторую вечеринку в саду Букингемского дворца.
Дочь принцессы Анны сопровождала на мероприятии принца и принцессу Уэльских. 44-летняя Зара выбрала для выхода в свет красивый голубой наряд, который безупречно сидел на ее фигуре.
На Заре было голубое платье-миди с короткими рукавами и цветочной аппликацией от Leolin Official, к нему она подобрала плоскую шляпу Sarah Cant, клатч кремового цвета с ручной цветочной вышивкой Aspinal of London и обула небесно-голубые туфли Emmy London Official на каблуках. Также ее образ дополняли серьги с круглыми голубыми камнями Hector Lion Jewellery, выразительный макияж, а волосы Тиндалл собрала в пучок.
Мы также показывали, какой красивый образ для садовой вечеринки выбрала в этот раз принцесса Уэльская Кэтрин.