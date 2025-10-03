ТСН в социальных сетях

Общество
193
1 мин

Какая красотка: Жасмин Гримальди поделилась милой подборкой фото со своей собакой

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II — Жасмин Гримальди — показала своего домашнего любимца.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмин Гримальди

Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

33-летняя Жасмин опубликовала в своем блоге в Instagram серию фотографий со своей любимой собакой.

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

«Моей первой пушистой малышке, Фрэнки Герл, официально исполнилось 4 года 🎂🥳! Я люблю свою девочку до безумия», — написала Жасмин в подписи к фотографиям и добавила: «Забавный факт: я назвала ее Фрэнки Блю в честь песни Фрэнка Синатры „O’l Blue Eyes“.

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Жасмин показала фотографии своей собаки, когда она была еще щенком и фото, как она выросла и выглядит сегодня. На снимках Гримальди держит ее на руках, обнимает и целует.

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Собака Жасмин Гримальди / © Instagram Жасмин Гримальди

Ранее мы рассказывали, каких собак заводили в свое время королева Елизавета II и Грейс Келли (бабушка Жасмин Гримальди).

193
