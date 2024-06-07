Какая крошка: как выглядела леди Китти Спенсер в младенчестве

33-летняя британская аристократка леди Китти Спенсер недавно стала мамой. А мы нашли одно из первых фото маленькой Китти, когда она сама была новорожденным младенцем.

Китти родилась 28 декабря 1990 года и стала первым ребенком Чарльза, графа Спенсера (брата принцессы Дианы) и его первой жены Виктории Локвуд.

На фото Виктория держит на руках новорожденную Китти в день ее выписки из в больницы Святой Марии в Паддингтоне. Это та самая больница, где рожала своих двоих сыновей принцесса Уэльская Диана, а также, где появились на свет дети ее сына Уильяма – принцы Джордж, Луи и принцесса Шарлотта.

Виконт Олторп, граф Спенсер и его первая жена Виктория Локвуд с их первой дочерью Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, Китти Спенсер вышла замуж в июле 2021 года за бизнесмена Майкла Льюиса. А в марте 2023-го поделилась со своими подписчиками в Instagram, что в первый раз стала мамой.

Леди Китти Спенсер / Фото: Getty Images

Беременной Китти никто не видел, поэтому предполагается, что ребенка родила суррогатная мать. Хотя быть может Китти просто избегала папарацци все девять месяцев беременности.

Леди Китти Спенсер с дочерью / Фото: Instagram.com/elizavspencer

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