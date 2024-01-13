Маленькая красотка: как выглядела принцесса Беатрис в детстве

Сара и Беатрис посетили в тот день Королевское Виндзорское конное шоу, которое так обожала всю жизнь покойная королева Елизавета II. Они приехали, чтобы посмотреть, как принц Филипп принимает участие в соревнованиях по вождению кареты.

И хотя у Сары были не самые теплые отношения со своим тестем, во времена брака с принцем Эндрю она, как член королевской семьи, посещала семейные и другие важные мероприятия.

Сара Йоркская и ее дочь принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Сара одета в белый свитер под которым у нее розовая рубашка и в синие джинсы и обута в туфли. Ее дочь Беатрис в красном вязанном кардигане и голубых штанах в полоску, а также в черных балетках и белых носках. У девочки, которой на тот момент было не больше двух лет, светлые распущенные волосы, а под кардиганом блузка с белым воротником.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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