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Какая малышка: кронпринц Хусейн пришел с маленькою дочерью на работу

Какая малышка: кронпринц Хусейн пришел с маленькою дочерью на работу

Какая малышка: кронпринц Хусейн пришел с маленькою дочерью на работу

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Наследный принц Хусейн растопил сердца поклонников новым видео со своей четырехмесячной дочерью принцессой Иман.

Принц Хусейн взял ребенка на работу.Иорданский наследник с гордостью носил малышку по своему кабинету, а ей, похоже, это очень нравилось.

Кронпринц был в сером костюме и белой рубашке, а Иман выглядела очаровательно в белом вязаном кардигане, розовых штанах и светло-серой шапочке на завязках. Хусейн познакомил дочь с коллегами и немного попозировав для фотографий.

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram кронпринца Хусейна
Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, недавно в Сети появилась новогодняя фотография Хусейна, его супруги принцессы Раджвы и маленькой дочери. Ею поделилась в Instagram Саудовский дизайнер Хонайда Серафи, которая шила наряды для принцессы Раджвы.

Рождественская открытка принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram / ©
Рождественская открытка принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

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