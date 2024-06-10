Какая милашка: принцесса Евгения поделилась в сторис детским фото и рассказала о своем страхе

На снимке принцессе Йоркской не больше пяти лет, и она запечатлена на пляже.

На фото Евгения пишет, что сейчас очень любит океан, но в детстве боялась его. Маленькая принцесса сидит на пляже и играет с ведром. На ней синий купальник и панама, а лицо, грудь и плечи, похоже, намазаны солнцезащитным кремом.

Этот снимок из собственного фотоархива принцессы Йоркской.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

Кстати, этой же фотографий принцесса делилась со своими подписчиками в 2019 году. И теперь опубликовала его снова. Видимо, уж очень нравится ей эта фотография.

Недавно, напомним, принцесса посетила свадьбу герцога и герцогини Вестминстерских, где появилась в платье, пикантно акцентирующем внимание на ее груди.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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