Какая малышка: принцесса Кейт поделилась детским рождественским снимком

Принцесса Уэльская Кэтрин поделилась милым детским снимком, который однажды был сделан на Рождество.
Кадр опубликовали в аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.
"Делимся праздничными воспоминаниями об этом Рождестве, потому что #ShapingUs посвящен жизненной важности наших ранних лет и роли, которую играют окружающие нас люди в формировании остальной части нашей жизни.
Рождество 1983 г.", - отмечено в подписи.
На фото Кейт Миддлтон всего год, она одета в платье, под которым виднеется белая блузка с воротником, а сверху кардиган. На шее у девочки цветные бусы.
Не трудно заметить, как младший сын Кейт - принц Луи, которому сейчас пять лет, похож на свою мать.
Ранее принц и принцесса Уэльские опубликовали свою рождественскую открытку 2023 года. А потом на этом рождественском фото Кейт и Уильяма, от которого все в восторге, заметили "конфуз".
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