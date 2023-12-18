Какая малышка: принцесса Кейт поделилась детским рождественским снимком

Принцесса Уэльская Кэтрин поделилась милым детским снимком, который однажды был сделан на Рождество.

Кадр опубликовали в аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

"Делимся праздничными воспоминаниями об этом Рождестве, потому что #ShapingUs посвящен жизненной важности наших ранних лет и роли, которую играют окружающие нас люди в формировании остальной части нашей жизни.

Рождество 1983 г.", - отмечено в подписи.

Детское фото Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

На фото Кейт Миддлтон всего год, она одета в платье, под которым виднеется белая блузка с воротником, а сверху кардиган. На шее у девочки цветные бусы.

Не трудно заметить, как младший сын Кейт - принц Луи, которому сейчас пять лет, похож на свою мать.

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Ранее принц и принцесса Уэльские опубликовали свою рождественскую открытку 2023 года. А потом на этом рождественском фото Кейт и Уильяма, от которого все в восторге, заметили "конфуз".

Принц и принцесса Уэльские с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи / Фото: Getty Images

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