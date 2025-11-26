- Дата публикации
Категория
Общество
Какая милая девочка: вице-президент США Джей Ди Вэнс появился на церемонии помилования индеек со своей 3-летней дочкой
Семья вице-президента США побывала на традиционном мероприятии в Белом доме накануне Дня благодарения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс приняли участие в церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома. Вместе с собой супруги взяли свою 3-летнюю дочь Мирабель, которую Джей весь на руках.
Девочка была очень милой. Она послушно сидела на руках у своего отца. Фотографы сделали несколько интересных фотографий с Мирабель.
Напомним, Дональд и Мелания Трампы на церемонии "помиловали" двух индеек из Северной Каролины по имени Гоббл и Воддл.