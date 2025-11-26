ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Какая милая девочка: вице-президент США Джей Ди Вэнс появился на церемонии помилования индеек со своей 3-летней дочкой

Семья вице-президента США побывала на традиционном мероприятии в Белом доме накануне Дня благодарения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джей Ди Вэнс с дочерью

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс приняли участие в церемонии помилования индеек в Розовом саду Белого дома. Вместе с собой супруги взяли свою 3-летнюю дочь Мирабель, которую Джей весь на руках.

Уша и Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Уша и Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Девочка была очень милой. Она послушно сидела на руках у своего отца. Фотографы сделали несколько интересных фотографий с Мирабель.

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Джей Ди Вэнс с дочерью / © Associated Press

Напомним, Дональд и Мелания Трампы на церемонии "помиловали" двух индеек из Северной Каролины по имени Гоббл и Воддл.

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie