Какая милая: как выглядела королева Камилла в детстве

Камилле Шанд было 4 года, когда мать ее будущего мужа – принца Уэльского Чарльза – королева Елизавета II – взошла на британский престол в 1952 году.
Мы нашли два очень милых фото королевы Камиллы из ее детства. Этот кадр был сделан 17 января 1952 года на свадьбе Джереми Кьюбитта и Дианы дю Кейн в церкви Святого Марка, Норт-Одли-стрит в Лондоне. Камилла, которой тогда было 4 года и ее младшая сестра Аннабель, которой было 3 года, были подружками невесты на свадьбе.
Камилла и ее сестра одеты в милые белые платье с рюшами и лентами, у них на головах цветочные венки, а в руках корзинки с цветами.
Всю жизнь Камилла и Аннабель дружат. Сестра Камиллы дизайнер интерьера и после жениться Чарльза и Камиллы в 2005 году принц Уэльский нанял ее в качестве главного дизайнера его поместий. И только в июле этого года принц Уильяма, сын Чарльза, уволил Аннабель Эллиот.
Женщина также принимала участие в коронации Чарльза и Камиллы в мае 2023 года, выступая одной из спутниц королевы.
Читайте также:
- Король Чарльз и королева Камилла: как выглядела монаршая чета в молодости, когда их роман только начался
- Король Чарльз объявил, что в их с Камиллой семье планируется пополнение: о чем речь
- Письмо во дворец: куда писать королю Чарльзу и королеве Камилле, чтобы получить ответ