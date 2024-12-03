Какая милая: как выглядела королева Камилла в детстве

Камилле Шанд было 4 года, когда мать ее будущего мужа – принца Уэльского Чарльза – королева Елизавета II – взошла на британский престол в 1952 году.

Мы нашли два очень милых фото королевы Камиллы из ее детства. Этот кадр был сделан 17 января 1952 года на свадьбе Джереми Кьюбитта и Дианы дю Кейн в церкви Святого Марка, Норт-Одли-стрит в Лондоне. Камилла, которой тогда было 4 года и ее младшая сестра Аннабель, которой было 3 года, были подружками невесты на свадьбе.

Камилла Шанд и ее сестра Аннабель, 1952 год / Фото: Getty Images

Камилла и ее сестра одеты в милые белые платье с рюшами и лентами, у них на головах цветочные венки, а в руках корзинки с цветами.

Камилла Шанд и ее сестра Аннабель, 1952 год / Фото: Getty Images

Всю жизнь Камилла и Аннабель дружат. Сестра Камиллы дизайнер интерьера и после жениться Чарльза и Камиллы в 2005 году принц Уэльский нанял ее в качестве главного дизайнера его поместий. И только в июле этого года принц Уильяма, сын Чарльза, уволил Аннабель Эллиот.

Аннабель Эллиот и ее сестра королева Камилла / Фото: Getty Images

Женщина также принимала участие в коронации Чарльза и Камиллы в мае 2023 года, выступая одной из спутниц королевы.

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