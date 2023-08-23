Какая милая малышка: как выглядела Кейт Миддлтон в детстве

Недавно мы рассказывали, что маленькая Кейт Миддлтон - просто копия своего младшего сына принца Луи. И решили показать вам еще несколько детских снимков принцессы Уэльской.

Мы нашли еще несколько детских снимков Кейт Миддлтон. На одном из них она запечатлена со своей младшей сестрой Пиппой и отцом Майклом Миддлтоном в Джераше, Иордания. Семья Миддлтон жила в Аммане два с половиной года, куда Майкла пригласили работать менеджером в компанию BA. Семья жила там с 1984 по 1986 год, а потом вернулась в Великобританию.

Кейт Миддлтон в детстве с отцом и младшей сестрой / Фото: Getty Images

На этом фото трехлетняя Кейт Миддлтон изображена на семейном отдыхе в Озерном крае. Похоже, что уже в детстве Кейт была очень спортивным ребенком и занималась скалолазанием.

Кейт Миддлтон 3 года / Фото: Getty Images

А на этой фотографии будущей принцессе Уэльской пять лет. Как раз тот возраст, в котором сейчас пребывает ее младший сын Луи, с которым у них удивительное внешнее сходство.

Кейт Миддлтон 5 лет / Фото: Getty Images

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