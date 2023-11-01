Какая милая: японскую принцессу Како в мятном наряде подловили в аэропорту

Папарацци сфотографировали принцессу Како перед ее вылетом в Перу в аэропорту Ханеда.

Како выглядела очень мило. Для перелета она выбрала нежный образ. На ней был костюм мятного оттенка, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета без лацканов и со скрытой застежкой.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит принцесса дополнила белыми туфлями на удобных каблуках, белым клатчем и белыми перчатками.

Како сделала аккуратную прическу, легкий макияж, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – изящным ожерельем с жемчугом. К жакету она прикрепила элегантную серебряную брошь с жемчугом.

Напомним, принцесса Како не стесняется надевать на мероприятия наряды, в которых уже неоднократно появлялась. Одной из ее любимых вещей является жакет цвета индиго и белое платье в горошек.

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