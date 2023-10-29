Какая милая: жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала первые фото дочери из детского сада в Канаде

Даша Хлистун любит делиться снимками своей дочери в соцсети.

Двухлетняя дочь главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его жены Даши Хлистун пошла в детский сад в Канаде, где они сейчас живут. Даша поделилась с фолловерами в Instagram первыми фотографиями дочери из садика.

На фотоколлаже Арианка запечатлена в красно-черном платье. Девочка мило позирует на камеру и улыбается.

Дочь Даши Хлистун и Макса Михайлюка / Фото: Instagram Даши Хлистун

"Первые фотографии из садика. Не дождалась, когда смогу их сохранить в норм формате", — подписала фотоколлаж Хлистун.

Напомним, недавно Макс Михайлюк и Даша Хлистун сообщили в соцсети, что ждут второго ребенка.

Даша Хлистун и Макс Михайлюк / Фото: Instagram Даши Хлистун

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