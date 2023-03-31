Какая она красивая: жена министра финансов Германии подчеркнула стройную фигуру красным платьем

В президентском дворце Бельвью в Берлине состоялся государственный банкет, организованный в честь официального визита в страну короля Чарльза III и его супруги - королевы-консорта Камиллы.

Мероприятие посетило много политиков, среди которых был министр финансов Германии Кристиан Линднер и его супруга Франко Лефельдт. Пара выглядела очень красиво.

Франка сияла на мероприятии в красном платье макси, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. На плечи она накинула элегантный белый трикотажный кардиган с бело-золотистыми пуговицами.

Кристиан Линднер и Франко Лефельдт / Фото: Associated Press

Лефельдт сделала элегантную прическу с низким пучком и прикорневым объемом и нежный макияж. В ушах у нее были серьги с бриллиантами и рубином, а на руке – золотой браслет и кольцо с бриллиантом. В руке женщина держала бежевый клатч-футляр.

Кристиан Линднер и Франко Лефельдт / Фото: Associated Press

Кристиан был одет в черный фрак, белую рубашку и жилет, белую бабочку и черные лакированные туфли.

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