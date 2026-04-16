Какая роскошная: Брижит Макрон в красном платье восхитила элегантным образом на государственном ужине

Супруги Макрон принимали у себя в гостях в Елисейском дворце президентскую чету Мавритании.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон принимали в Елисейском дворце на государственном ужине президента Мавритании Мухаммеда ульд аш-Шейх аль-Газуани и его жену Марием Минт Мохамед Фадель ульд Да.

Первая леди Франции встречала гостей в элегантном аутфите, в котором она выглядела просто роскошно. На Брижит было красное длинное закрытое платье прямого силуэта с длинными рукавами, которое она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках и с черным клатчем.

Госпожа Макрон собрала волосы в элегантную прическу, сделала макияж смоки-айс и подчеркнула скулы темно-бежевыми румянами. Уши она украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами, шею — золотым колье, а руку — золотыми часами и любимым кольцом с сапфирами.

Эммануэль, как обычно, выбрал для государственного ужина классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, Брижит Макрон в черном платье миди и с кружевным платком появилась на аудиенции у Папы Римского.

