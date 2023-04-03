Какая роскошная: королева Елизавета II в вечерних платьях

Королева Великобритании Елизавета II за долгие 70 лет своего правления неоднократно посещала торжественные светские мероприятия. Сегодня мы решили вспомнить два ее роскошных выхода в вечерних платьях.

В последнее десятилетие своей жизни монарх если и появлялась в светском обществе, то носила отнюдь не вечерние платья на мероприятия. Чтобы быть заметной Елизавета II всегда делала ставку на цвет своего наряда.

Но, когда она была моложе, ее можно было увидеть в роскошных туалетах, преимущественно, это были платья в пол. В 1980 году, когда Елизавете II было 54 года, она прибыла на празднование 80-летия королевы-матери в Королевский оперный театр в Ковент-Гарден в Лондоне. На монархине было нежно-розовое платье в пол, с серебристым воротником, расшитым стразами, манжетами и широким поясом, подчеркивающим талию. Также к платью была прикреплена накидка, которая была декорирована точно таким же образом. К образу Елизавета II тогда подобрала серебристые туфли на каблуках и маленькую серебристую сумку на коротком ремешке-цепочке. Также у нее было на шее драгоценное колье и серьги-висюльки в ушах, каштановые волосы уложены кудрями, а на губах темно-красная помада.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А это фото было сделано 16 мая 1963 года, когда королеве Елизавете II было 37 лет. Тогда королева посещала государственный прием для короля Бельгии Бодуэна, который как раз прибыл в Лондон с визитом.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Великобритании в тот вечер блистала в вечернем платье с небольшим шлейфом, которое было полностью расшито стразами. А к ее вечернему образу были подобраны туфли с бантиками на каблуках, маленькая сумка и меховая белая накидка. Также на шее у королевы сверкало драгоценное ожерелье, а на голове была тиара.

Напомним, недавно мы вспоминали, как королева Елизавета II любила выходить в свет в меховых нарядах.

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